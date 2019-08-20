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HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına Karamollaoğlu'ndan sert tepki

HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına Karamollaoğlu'ndan sert tepki

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hukuku rafa kaldırıp kesinleşmiş bir hüküm olmadan insanlara suç isnat edersek o zaman teröristten farkımız kalmaz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Teröristten farkımız kalmaz"

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Herkes bilmeli ki böyle hukuk dışı muamelelerin olduğu ve kararların alındığı bir ülkede huzur olmaz. Biz bugüne kadar her daim terörün karşısında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Fakat devlet, adalet ile kaimdir. Biz hukuku rafa kaldırıp kesinleşmiş bir hüküm olmadan insanlara suç isnat edersek o zaman teröristten farkımız kalmaz.

Kişiler hakkında elde kesin deliller olmadan suç işlemiş muamelesi yapmak insani de değildir hukuki de değildir.

Ne olmuştu?

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları, kamu kaynaklarını 'PKK'ya aktardıkları' iddiası ve haklarında devam eden yargılamalar nedeniyle dün İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmıştı.

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