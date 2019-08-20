Vedat Muriç'in füzesi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe 123 hafta sonra zirveye kuruldu. Liderlikten ziyade futbolcuların isteği ve coşkusu taraftarı memnun etti. Gazişehir Gaziantep karşısında alınan 5-0'lık galibiyete Vedat Muriç'in attığı muhteşem gol damgasını vurdu. Geçtiğimiz sezonlarda aradığı forveti bir türlü bulamayan Fenerbahçe, bu arzusuna Çuykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriç ile son verdi.