Vedat Muriç'in füzesi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
Vedat Muriç Fenerbahçe forması altında çıktığı ilk lig maçında attığı golle taraftarları büyüledi. Kosovalı golcü hakkındaki övgü dolu sözler sosyal medyayı salladı.
Fenerbahçe 123 hafta sonra zirveye kuruldu. Liderlikten ziyade futbolcuların isteği ve coşkusu taraftarı memnun etti. Gazişehir Gaziantep karşısında alınan 5-0'lık galibiyete Vedat Muriç'in attığı muhteşem gol damgasını vurdu. Geçtiğimiz sezonlarda aradığı forveti bir türlü bulamayan Fenerbahçe, bu arzusuna Çuykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriç ile son verdi.
Hırsı, takım arkadaşlarıyla uyumu, dayanıklılığı ve iş bitiriciliğiyle göz dolduran Kosovalı golcünün performansı tam not aldı. 17. dakikada Gaziantep ağlarına bıraktığı füze sarı lacivertlileri coşturdu. Havadan gelen topu göğsüyle kontrol edip dar alanda sert bir şutla topu ağlara yollayan Muriç, izleyenleri mest etti.
Geçtiğimiz sezonlarda aradığı forveti bir türlü bulamayan Fenerbahçe, bu arzusuna Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriç ile son vermiş oldu. Muriç'in süper golüne sosyal medyada sayısız yorum geldi. İşte onlardan bazıları: