Yangın uçakları nerede? İzmir'deki yangınla ilgili sarsıcı iddialar var

İZMİR Karabağlar'da başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan ve 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin iddialar ortalığı karıştırdı. THK eski başkanı 'uçaklar kullanılsaydı değil 500 hektar 1 hektar bile yanmazdı" dedi. Peki o uçaklar nerede?

İzmir'de devam eden yangın sonrası bir iddia gündeme oturdu. Türk Hava Kurumu’nda 6 sı faal 9 uçak, Türk Hava Kuvvetleri’nde ise 6 adet devasa yangın söndürme uçakları bulunuyor. Sosyal medyada bu uçakların neden kullanılmadığı soruluyor.

Uçaklar kullanılsa 1 hektar bile yanmazdı

THK’nin eski Başkanı Erdoğan Karakuş'un açıklamaları da olay oldu. Karakuş “Son yangınlarda uçaklar kullanılsaydı ne olurdu” sorusuna “Değil 500 hektar 1 hektar bile yanmazdı” oldu.

Uçaklar helikopterlerden üç kat daha hızlı

THK’nın eski başkanı Karakuş, uçakların yangın bölgesine helikopterlerden üç kat daha hızlı ulaşabileceğini ve daha yüksek su boşaltma kapasiteleriyle söndürme işleminde çok daha etkili olabileceğini vurguladı.

“Uçak olmadan yangınla mücadele edilemez” diyen Karakuş, çok çarpıcı bir olayı şöyle aktardı:

- “2002’de Marmaris’teki bir orman yangınında Bakanlık sadece helikopterleri denemek istedi. Beni arayıp “THK uçakları bu yangına karışmasın” dediler. Marmaris tam üç gün yandı ve alevler kontrol edilemeyince bizi yeniden göreve çağırdılar. Biz müdahale edince söndürdük. Tam 165 yangına uçaklarımızla müdahale ettik ve tamamını kısa sürede söndürdük.”

Türk Hava Kuvvetleri'nin de uçağı var

Yalnızca THK de değil, Türk Hava Kuvvetleri’nde de 6 adet yangın söndürme uçağı var. C-130 tipi uçakların beşi Türk Hava Kuvvetleri’nin Kayseri’deki ikbal bakım merkezinde yangına müdahale için geliştirilmiş. Tek bir uçak 12 ton su taşıyabiliyor. Eskiden yangınlara müdahale eden Türk Hava Kuvvetleri'nin İzmir yangınında neden devreye alınmadığı soruluyor.

Özel şirkete ihale edildi iddiası

Orman Bakanlığı yangınla mücadelede Türk Hava Kurumu’ndan ‘masraflı’ olduğu gerekçesiyle uçak kiralamayıp yangın söndürme işini bu alanda deneyimi olmayan ve yurt dışından helikopter kiralayan özel bir şirkete devretmiş.

Neden özelleştirdiniz?

Orman Bakanlığı’nın söndürme işlemlerinde devlete ait uçakları kullanmamasını TBMM’ye taşıyan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’e “Yangınla mücadele devletin görevi olmasına rağmen neden ve nasıl bir gerekçe ile özelleştirilmiştir” sorusunu yöneltti.