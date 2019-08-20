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Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi

Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki selde zarar gören Eminönü esnafına 100 bin TL kredi desteği verilmesi talimatı verdi.

Açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptı.

'Acil Destek Programı' kapsamında verilecek

Bakan Varank, Kredinin ilgili kuruluş Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 'Acil Destek Programı' kapsamında verileceğini aktardı.

Kredinin 100 bin liraya kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesi olarak verileceği de paylaşıldı.
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