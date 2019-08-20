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Lavrov'dan flaş açıklama! Türkiye'yi bilgilendirdik saldırıacağız

Lavrov'dan flaş açıklama! Türkiye'yi bilgilendirdik saldırıacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Heyet Tahrir el Şam grubunun İdlib'deki saldırılarının sert bir biçimde bastırılacağını söyledi ve Türk tarafının bu konuda bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesi yakınlarındaki gerilimin tırmanmasının suçlusunun, saldırı düzenleyen teröristler olduğunu söyledi.

Teröristlerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki saldırılarını sert bir biçimde durdurmak hususunda kararlı olduklarını belirten Lavrov, "İdlib'de teröristleri ortadan kaldırma uygulaması devam edecek" vurgusunu yaptı.

Türk askerlerinin İdlib'deki varlığının teröristlerin saldırmasının önünü kesemediğini iddia eden Lavrov, Rus savunma yetkililerinin İdlib'deki duruma ilişkin olarak Türk meslektaşları ile her gün temas halinde olduklarını da belirtti.

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