Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama

DİYARBAKIR'da "İnatla her gün meydanlarda olacağız, her gün hakikatin sesini haykıracağız" diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Unutmayın hepiniz birer Gandhi'siniz" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Polis kalabalığa müdahale etti. Olaylarda HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran da yaralandı. Açıklama belediyeye yakın bir caddede yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaptığı basın açıklamasında önümüzdeki günlerde sokakları karıştırmaya niyetli olduklarını ortaya koydu.

HDP'lileri sokağa çıkmaya çağırdı

-Bütün Türkiye halklarını bu ceberut anlayışa karşı her yerde bu mücadeleye katılmaları için sesleniyoruz. Hakkınızı savunun. Bu faşist saldırıya karşı her yerde yan yana gelin omuz omuza verin. Biz güçlüyüz. Bu korkaklara karşı gücünüzü gösterin hakkınızı savunun. Unutmayın hepiniz birer Gandhisiniz, nasıl ki Gandhi tek başına üzerinde güneş batmayan imparatorluğun güneşini söndürdü, bizler de hep beraber bu faşist iktidar blokunu durdurabiliriz.

Hayatı durdurun

-Tencerenizle, tavanızla, ışıklarınızla ses çıkartın, gücünüzü gösterin durdurun hayatı, bunlara selam vermeyin. Gücünüz sizsiniz. Bu gücü sokağa, siyasete taşıyın. Demokratik siyaset içinde, hukuktan gelen hakkınızı bu hukuk tanımazlara karşı her yerde gösterin. Her gün belediyelerinize gidin. Amed’de o kayyım gidene kadar belediyenize sahip çıkın. Van’da gidin, Mardin’de gidin, İstanbul’da gidin. Gidin iradenize sahip çıkın. Faşizmi yeneceğiz. Bu şiddete karşı ayakta durun ve asla vazgeçmeyin.

"Kayyımı süpürüp atacağız"

-Diyarbakır bizimdir, Türkiye bizim ortak vatanımızdır. İrademize de ortak vatanımıza da kentimize de belediyemize de sahip çıkacağız. Bu kent cesaretlidir, bu kentin halkı cesaretlidir. Bu korkakları da bu kayyımı da bu rejimi de geçmişte olduğu gibi yine hep birlikte mutlaka ama mutlaka süpürüp atacağız.