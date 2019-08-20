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İBB iştiraki olan Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin işine son verildi!

İBB iştiraki olan Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin işine son verildi!

Ekrem İmamoğlu İBB yönetimine gelmeden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız taahhüdü vermişti ama bu sabah belediyeye bağlı iştiraklerden Medya AŞ'de 50 kişinin görevine son verildi.

Bu sabah İBB Medya A.Ş.'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı. İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.

İBB iştiraki olan Medya AŞ’de Yayınlar Müdürü Mustafa Güngör twitter hesabından işten çıkarıldığını şu şekilde duyurdu. 

Murat Kazanasmaz'ında görevine son verilmişti

Geçtiğimiz günlerde, seçim öncesi yapılan bir eylemde basın açıklamasını okuduğu gereçekçesiyle İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz’ın görevine son vermişti.

"Aklımın ucundan geçmez" demişti

CHP'li İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından yaptığı bir açıklamada belediye çalışanlarına yönelik olarak "Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var" demişti.

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