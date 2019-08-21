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Süryanilerden güvenli bölgeye destek

Süryanilerden güvenli bölgeye destek

 İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Türkiye’nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılmasını planladığı harekatı desteklediklerini açıkladı. 

İstanbul Süryani Kadim Vakfı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de PYD/YPG, hakim olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı yapmakta, Süryani gençlerini zorla kaçırmakta, Süryani okullarını kapatmakta ve Süryanilerin çoğunu Suriye’yi terk etmek zorunda bırakmaktadır" denildi. 

Daha önce birçok Süryani sivil toplum örgütünün bu durumu protesto eden bildiriler yayınladığı ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan kadim cemaatlerin terör örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıkladıkları vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda Türkiye’nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz. Bölgede yaşayan Hristiyan grupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

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