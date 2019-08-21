Diyarbakır Silvan'da 3 aile birbirine girdi 6 ölü 8 yararlı

Diyarbakır Silvan'da adeta kavga değil katliam yaşandı. 3 ailenin karıştığı silahlı kavgada 1' kadın 6 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Diyarbakır Silvan'da üç ailenin fertleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Alınan bilgiye göre, Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi. Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

1'i kadın 6 kişi öldü

Olayda, Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Cevat, Felak, Mevlüt, Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin yaralandı.

Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.