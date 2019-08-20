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Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!

Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!

Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services, sosyal medyadaki Falcao'ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü futbolcu Falcao'nun Türkiye'ye gelişine ilişkin sosyal medyada bilet görselinin yayınlanmasına ilişkin Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS) açıklama yaptı.



"Uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır"

Bilet görselinin gerçeğini yansıtmadığının anlatıldığı açıklamada, "Bugün (20 Ağustos) bazı sosyal medya kanallarında, yolcu rezervasyon sistemimize ait görüntüler paylaşılmıştır. Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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