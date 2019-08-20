Balıkesir'de dehşet saçan üvey torun yakalandı

BALIKESİR’in Gönen ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı.
BALIKESİR’in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal’ı (81) sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal’ın(80) ise bıçakla boğazını kesti.
Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.S., Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.