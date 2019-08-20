İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum atamalarına sert tepki gösterdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 büyükşehir belediye başkanının görevlerinden alınması ve yerlerine valilerin atanmasına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ortada milletin iradesi vardır. Öyle kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Şiddetle kınıyorum. Herkes haddini bilecek." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çökme tehlikesi bulunan binayı incelemek üzere Sarıyer’e gitti. İmamoğlu burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu, "Diyarbakır Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması ve valilerin yerlerine kayyum olarak atanmasına" ilişkin bir soruya, "Demokrasinin teslim ettiği görevleri insanlardan hukuk dışı yöntemlerle almak kimsenin gözünde değil. Kendileri kaybeder. Milletin iradesini yok saymak büyük bir hatadır. Ortada milletin iradesi vardır. Öyle kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Kayyım atayarak bunu böyle ucu bucağı olmayan sürece bağlayamazsınız. Çok üzücü. Şiddetle kınıyorum. Karşısındayım. Herkes haddini bilecek." diye yanıtlayarak sert tepki gösterdi.