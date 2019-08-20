Diyarbakır Van ve Mardin karıştı ortalık savaş alanı! HDP'li vekiller yaralandı
İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması sonrası eylemler yapılıyor. Diyarbakır'daki eylemlerde ortalık savaş alanına döndü. Polisler göstericiler müdahale ederken yaralanan iki HDP'li vekil hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır, Van ve Mardin'a kayyım atanması gündemi ile olağanüstü toplanan HDP “kesintisiz eylem” kararı aldı. Diyarbakır'da kayyım kararını protesto edenlere polis müdahale etti. Protestolar sırasında HDP'li vekiller de yaralandı. Yaralanan 2 vekil hastaneye kaldırıldı.
Vekil kafasına cop yedi
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, bugün Diyarbakır’daki kayyım protestosu sırasında bacağına aldığı cop darbesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın da kafasına aldığı cop darbesi nedeniyle bayıldığını ve tedavi altına alındığını söyledi.
İl binası önününde sert müdahale
HDP Diyarbakır il binası önünde toplanan ve aralarında HDP vekillerinin de bulunduğu gruba polis sert bir şekilde müdahalede bulundu. HDP ise resmi Twitter adresinden görüntüleri paylaşarak şu çağrıda bulundu:
HDP'den çağrı: Bu barbarlığı durdurun
''Diyarbakır İl binamızın önünde milletvekillerimize yapılan saldırı alenen cinayet girişimidir. Bu saldırıyı yapanlar, emrini verenler suç işliyor. Bu barbarlığı, vandallığı, cinayet girişimini derhal durdurun''