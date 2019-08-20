Diyarbakır Van ve Mardin karıştı ortalık savaş alanı! HDP'li vekiller yaralandı

İl binası önününde sert müdahale

HDP Diyarbakır il binası önünde toplanan ve aralarında HDP vekillerinin de bulunduğu gruba polis sert bir şekilde müdahalede bulundu. HDP ise resmi Twitter adresinden görüntüleri paylaşarak şu çağrıda bulundu:

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