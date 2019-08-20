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Papa ve Arap Şeyhi Ahmed El Tayyib İnsan Kardeşliği Belgesi dedikleri komiteyi kurdu

Papa ve Arap Şeyhi Ahmed El Tayyib İnsan Kardeşliği Belgesi dedikleri komiteyi kurdu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun Şeyh Ahmed El Tayyib'le bir araya gelerek imzaladığı İnsanların Kardeşliği Belgesi için, Yüksek Komite kuruldu.

Papa Francesco, tarihte ilk kez şubat ayında Arap yarımadasını ziyaret etmişti.

Abu Dabi'de yüksek komite kurdular

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Katolik Kilisesi Kutsal Papa Francis'in ve Al Azhar'ın Büyük İmamı Dr. Ahmed el-Tayyeb'in tarafından gerçekleşen görüşmeler sonrası, İnsan Kardeşliği Belgesi'nin dönüm noktası için Yüksek Komite kuruldu.

Katoliklerin muhafazakar kanadı tepkili

Öte yandan atılan imzayla, Katolik Kilisesi'nin muhafazakar kanadında büyük tepkiler olmuştu.

İş birliği ve birlikte yaşamaya teşvik

Abu Dabi Kraliyet Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Majesteleri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, komitenin kurulmasının, hoşgörü, iş birliği ve birlikte yaşama teşvik etmek için girişimlerin ve fikirlerin geliştirilmesi için ortak vizyonun uygulanmasına yardımcı olacağını söyledi.

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