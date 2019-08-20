HABER /  EKONOMİ

Hazine 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı toplam 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımızca 20 Ağustos 2019 tarihinde, 846.500.000,00 TL tutarında 21 Ağustos 2019 valörlü, 18.08.2021 itfa tarihli ve TRD180821T13 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 20 Ağustos 2019 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü
Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi
Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı
Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı
Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı
Mehmet Ağar'dan kayyum yorumu! Bunları yaparsanız...
Mehmet Ağar'dan kayyum yorumu! Bunları yaparsanız...
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman başlıyor BİLSEM takvimi
BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman başlıyor BİLSEM takvimi
Van rahatladı, Mardinli sevindi, Diyarbakırlı, 'Oh dünya varmış' dedi
Van rahatladı, Mardinli sevindi, Diyarbakırlı, 'Oh dünya varmış' dedi
İzmir'deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale
İzmir'deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale
Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?
Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?
Yorumlar