HABER /  GÜNCEL

İzmir'deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale

İzmir'deki büyük orman yangınına teknolojik müdahale

İzmir’de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı. Kızılötesi ışınlarla helikoptere gelen sinyaller, karada çalışan ekiplere gönderilerek alevlere daha kısa sürede ulaşılması sağlandı.

 İzmir’in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü çıkan ve henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmaya devam ediyor. 

Hem havadan hem de karadan alevler söndürülmeye çalışılırken, orman yangınında teknolojiye de başvuruldu. Gece uçuşu yapan helikopterlere takılan gece görüş sistemleriyle kızılötesiyle alınan veriler, karada çalışan ekiplere aktarıldı ve alevlere müdahale edildi. Bu teknolojiyle birlikte ekiplerin alevlere ulaşması da kolaylaştırıldı. 

‘Fotokapan’ ile ormanı yakanlar bulunacak 

Gece görüş sisteminin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğünün de ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi. Işığa ve sese duyarlı olarak çalışan sistemin fotoğrafları çekip merkeze gönderdiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 800 kamera sisteminin olduğu, bunların 254’ünün ise İzmir’de bulunduğu açıklandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü
Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi
Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı
Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı
Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı
Mehmet Ağar'dan kayyum yorumu! Bunları yaparsanız...
Mehmet Ağar'dan kayyum yorumu! Bunları yaparsanız...
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
Malatya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 11 gözaltı
Malatya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 11 gözaltı
Anadolu Efes'te Adrien Moerman şoku
Anadolu Efes'te Adrien Moerman şoku
İBB iştiraki olan Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin işine son verildi!
İBB iştiraki olan Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin işine son verildi!
Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2019 Muharrem orucu faziletleri neler?
Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2019 Muharrem orucu faziletleri neler?
Yorumlar 1 yorum