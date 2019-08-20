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Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

FENERBAHÇE, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 2’nci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.30’da başladı. Gazişehir Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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