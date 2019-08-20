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Van rahatladı, Mardinli sevindi, Diyarbakırlı, 'Oh dünya varmış' dedi

Van rahatladı, Mardinli sevindi, Diyarbakırlı, 'Oh dünya varmış' dedi

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasını değerlendiren Sabah yazarı Yavuz Donat, "Van rahatladı, Mardinli sevindi, Diyarbakırlı, 'Oh dünya varmış' dedi" diye yazdı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

"Atamalar sürpriz olmadı"

Yavuz Donat, "Sürpriz olmadı" başlığıyla kaleme aldığı yazısında görevden almalarının beklendiğini, atamaların sürpriz olmadığını belirtti.

Donat, yazısının ilgili bölümünde şöyle yazdı:

Van

(...) Dün kayyum geldi... Sanki düdüklü tencerenin kapağı açıldı... Van rahatladı.

Mardin

Dün... Mardinli "Kayyum geldi, hoş geldi" diye sevindi.

Diyarbakır

Kayyum geldi... Diyarbakırlı "Oh dünya varmış" dedi.

3 belediyeye kayyum atandı

3 belediye başkanının yerine ise Diyarbakır'da Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'de Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'da Van Valisi Mehmet Emin Bilmezbaşkan vekili olarak görevlendirilmişti.

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