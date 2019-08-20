BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman başlıyor BİLSEM takvimi

BİLSEM sonuçları açıklandı mı sorusu sınava giren öğrencilerin gündeminde. MEB tarafından yapılan ve özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM mülakat sınav sonuçları 21 Ağutos'ta açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

BİLSEM sonuçları sınav takviminde yer alan bilgilere göre önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından kesin kayıt hakkı elde eden adaylar belirlenmiş olacak. Sonuçlarda adı yer alan isimler içinse kayıt süreci başlayacak. Peki, BİLSEM sınav sonucu hangi tarihte açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezi mülakat sonuçları için belirlenen süre azaldı. Sınav takvimi içerisinde sonuçların hangi tarihte açıklanacağını duyuran kurum önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak. İşte adayların MEB’ten gelecek açıklamaya yöneleceği tarih…

Yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre 13 Mayıs – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında bireysel değerlendirmelerin alındığı sınavda 21 Ağustos’ta ise kayıt hakkı kazanan adayların listesi açıklanacak.

MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDE OLACAK: Sözlü sınava ilişkin sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için de 22-28 Ağustos tarihleri arasında itirazlar alınacak. 29 Ağustos’ta ise bu itirazların sonuçları değerlendirmeye alınacak.

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN: Kayıt hakkı elde eden adaylar 26 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.