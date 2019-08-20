İstanbul'u çok hücreli fırtına vurmuştu! Yarın geliyor saatlik hava durumuna bakın

İSTANBUL başta olmak üzere bir çok il için meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Ekrem İmamoğlu da şiddetli yağış uyarısı üzerine tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Geçen defaki yağış çok hücreli fırtınaydı... Şimdi de benzeri geliyor.

Meteorolojinin verilerine göre yarın ilk olarak Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar görülecek. Perşembe günü de yağışlar bu bölgelerde etkisini artırarak devam edecek. Yarın (çarşamba) şiddetli yağış beklenen iller şunları:

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Eskişehir. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Tokat, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize

Yağışı haberini alan Ekrem İmamoğlu tatilden döndü

Geçtiğimiz hafta sona İstanbul 'çok hücreli fırtına' ile sarsılmış ve büyük sel baskınlarına maruz kalmıştı. Meteorolojiden gelen uyarı da benzer bir fırtınaya işaret edince tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a dönüş yaptı. Şiddetli ve yer yer çok kuvvetli olacak olan yağış, İstanbul'da 2 gün boyunca devam edecek.

AKOM'dan gelen uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 gün şiddetli yağış beklendiği belirtilerek şöyle denildi: "İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yaz yağmurlarının, yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı." Açıklamada, vatandaşların da ani yağış ve su baskını riskine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

İstanbul'un saatlik hava durumu tahmini şöyle

Çok hücreli fırtına vurmuştu

İstanbul'un cumartesi günü yaşadığı şiddetli yağışa bilim adamlarından açıklama geldi. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman, bir kişinin öldüğü sağanağın süper hücre fırtınası değil, birden fazla hücrenin bir araya geldiği hava olayı olduğunu söyledi.

Hücresel şekilde görülen konvektif yağışların 10-20 kilometre genişliğinde bir alanda etkili olduğunu belirten Kahraman, şöyle devam etti:

"Buna hücre diyoruz. Süper hücreler nadir görülür. Yükselen hava döner. 8-10 kilometre çapında dönen bir siklondan söz ediyoruz. Cumartesi günü İstanbul'da yaşanan bu tip bir hadise değil, orta ölçekli konvektif sistem denilen bir yapıydı. Yani birden fazla hücrenin bir arada bulunmasıyla oluşan sağanak. Bunlar Türkiye'de çok sık görülen yapılardır. Sel yaşanmasının başlıca nedeni, havada çok nem olması. Kıyı bölgelerde deniz sıcaklıklığı mevsim normallerinin biraz üzerinde. Karadeniz'in tamamı normalin üzerinde sıcak. Bu da daha fazla buharlaşma, atmosferde su buharına neden oluyor. Bunlar saatte 20-50 kilometre hızla hareket ederler. Geçtikleri yerlerde hızla kısa süreli olarak geçerler. Yaz sağanakları bu nedenle kısa süreli görülür. Bazen atmosferdeki rüzgar koşullarından kaynaklı olarak bu hücreler çok yavaş hareket ederler ya da sabit kalırlar. Bu durumda en çok yağışı bıraktığı bölgede fazla yağış, lokal olarak görülebiliyor. Bu durumlar sele neden oluyor."

Türkiye'de eskiden beri sel olaylarının meydana geldiğini, mevcut iklimin zaten sellere neden olduğunu ifade eden Kahraman, küresel iklim değişikliğiyle bu tür olayların sıklığında ve şiddetinde artış görüldüğünü kaydetti.