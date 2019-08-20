Yarın şiddetli yağmur geliyor! İstanbul'la 21 il listede meteoroloji yeni geçti

AKOM'dan gelen uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 gün şiddetli yağış beklendiği belirtilerek şöyle denildi: "İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yaz yağmurlarının, yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı." Açıklamada, vatandaşların da ani yağış ve su baskını riskine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.