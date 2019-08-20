Yarın şiddetli yağmur geliyor! İstanbul'la 21 il listede meteoroloji yeni geçti
İSTANBUL, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere 21 il için meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Ekrem İmamoğlu da şiddetli yağış uyarısı üzerine tatilini bitirip İstanbul'a döndü. Geçen defaki yağış çok hücreli fırtınaydı... Şimdi de benzeri geliyor.
Türkiye Ağustos ayında sel baskınlarına yolaçan şiddetli yağışlara tutuldu. Meteoroloji Müdürlüğü yayınladığı son hava durumu tahmininde bir çok kent için gök gürültülü şiddetli yağış uyarısı verdi. Şiddetli yağışlar yarın yani 21 Ağustos çarşamba günü başlayacak ve cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek. Yağışlar yurt genelinde 21 ilde çok kuvvetli olacak.
Şiddetli yağış beklenen iller : Meteorolojinin verilerine göre yarın ilk olarak Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar görülecek. Perşembe günü de yağışlar bu bölgelerde etkisini artırarak devam edecek. Yarın (çarşamba) şiddetli yağış beklenen iller şunları:
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Eskişehir. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Tokat, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize
Yağışı haberini alan Ekrem İmamoğlu tatilden döndü
Geçtiğimiz hafta sona İstanbul 'çok hücreli fırtına' ile sarsılmış ve büyük sel baskınlarına maruz kalmıştı. Meteorolojiden gelen uyarı da benzer bir fırtınaya işaret edince tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a dönüş yaptı.
AKOM'dan gelen uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 gün şiddetli yağış beklendiği belirtilerek şöyle denildi: "İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yaz yağmurlarının, yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı." Açıklamada, vatandaşların da ani yağış ve su baskını riskine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.