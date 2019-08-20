HABER /  GÜNCEL

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

Cinayet zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'da 11 yıl önce taksi şoförünü darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı Kocaeli'de gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezde 2008 yılında müşteri için çıkan kavga sonucu darbedilerek öldürülen Mehmet Narin'in katil zanlısı olarak aranan taksici Yılmaz A'nın (45) Kocaeli'de olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu cinayet zanlısını Körfez ilçesinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.

Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Murat Kurum Muğla'da açıkladı: 1611 konut ve 4 otel inşaatı durduruldu
Murat Kurum Muğla'da açıkladı: 1611 konut ve 4 otel inşaatı durduruldu
Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü
Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi
Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı
Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı
Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Sayan kaç kere evlendi Seda Sayan'ın eşleri kimdir?
Seda Sayan kaç kere evlendi Seda Sayan'ın eşleri kimdir?
Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2019 Muharrem orucu faziletleri neler?
Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2019 Muharrem orucu faziletleri neler?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum atamalarına sert tepki gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum atamalarına sert tepki gösterdi
Hazine 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti
BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman başlıyor BİLSEM takvimi
BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman başlıyor BİLSEM takvimi
Seda Sayan kaç yaşında aslen nereli eşleri ve çocuğu kimdir?
Seda Sayan kaç yaşında aslen nereli eşleri ve çocuğu kimdir?
Yorumlar