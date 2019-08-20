32 yolcuyu rehin aldı keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi

32 yolcuyu rehin aldı keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi

Brezilya’da yolcu otobüsündeki 32 yolcuyu rehin alan ve daha sonra 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

32 yolcuyu rehin aldı keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi - Sayfa 1

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Niteroi Köprüsü’nde seyir halindeki bir otobüste silahlı saldırgan, 32 yolcuyu rehin aldı.

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32 yolcuyu rehin aldı keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi - Sayfa 2

İlerleyen saatlerde 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, otobüsten dışarıya çıktığı anda keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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32 yolcuyu rehin aldı keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi - Sayfa 3

Saldırganın sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

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32 yolcuyu rehin aldı keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi - Sayfa 4

Keskin nişancılar saldırganı etkisiz hale getirildi.

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