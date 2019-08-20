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2. El araç alacaklar dikkat Eylül’de başlıyor! Trafik sigortasında yeni dönem

İhlas Haber Ajansı
2. El araç alacaklar dikkat Eylül’de başlıyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) Tarife Uygulama Esasları Eylül ayından itibaren değişiyor. İkinci el araç alacak vatandaşlar, daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken bu durum ortadan Eylül ayında kaldırılıyor.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani bilinen adıyla Trafik Sigortasında tarife uygulama esasları Eylül ayı itibari ile değişiyor. Bundan sonra ikinci el araç alacak olan vatandaşlar, satıcıdan arabayı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek. 

Bu durum ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Sigortacı Barış Gümüş, daha önce satıcıların 15 günlük sigortalarının kullanıldığı fakat alıcının 15 gün içerisinde sigorta yaptırmadığında yaptığı kaza ve benzeri işlerin satıcının sigortasına yansıdığını ve satıcının daha sonraki araç alışında priminde sıkıntı yaşadığı için düzenleme yapıldığını dile getirdi. 

Eylül ayı itibariyle kullanılmayacak

Gümüş şöyle devam etti: “15 Günlük sigorta trafik sigortası içindeki teminattı. Yani noter satışından sonra satıcının trafiksigortasını yeni alıcı 15 gün süre ile kullanabiliyordu. Şu anda da kullabiliyor ama Eylül ayı itibari ile bu 15 günlük kısmı artık kullanamayacak. Yeni alıcı anında aldığı gün sigortasını kesmek zorunda kalacak. Yasa ile bu duyurulmuş durumda. Eylül itibari ile bu uygulama başlamış olacak. Burada şöyle düşünülmüştü. Yeni alıcının mağdur olmaması için yıllardır böyle bir uygulama yapılıyordu. İnsanlar başka illerde veya noterden çıktıklarında hemen sigortalarını yaptırmıyorlardı. Aldıkları kişinin sigortalarını kullanabiliyorlardı.

Bu alıcılar için bir avantaj ama satıcılar için bir dezavantaj oluşturmaya başlamıştı. Dezavantajı şu satıcılar için; kendilerinin sigortaları kullanıldığı için herhangi bir kaza anında ödeme satıcı tarafındaki sigortadan yapıldığı için o kişi daha sonra araç aldığında farklı pirim artışı ile karşı karşıya kaldığı için bu sıkıntı oluşturmaya başladı. Dolayısı ile de devlet ve hazine bunu düzenleyerek yeni bir düzenleme ile alıcıların artık sigortalarını hemen kesmesini istiyor. Yani satıcının 15 günlük sigortasını Eylül ayından itibaren kimse kullanamayacak.” 

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