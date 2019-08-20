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Muş'ta terör operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Muş'ta terör operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

MUŞ 'un merkez ve ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada; Muş merkez ve ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi maksadıyla 33 hedef şahsa yönelik operasyon icra edildiği belirtildi.

Operasyonda ‘terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütülen 19 ile ‘PKK/KCK terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 10 şahıs olmak üzere 29 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “İcra edilen aramalarda; 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 300 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 121 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Adli tahkikat başlatıldı.” denildi.

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