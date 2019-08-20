CHP'li Faik Öztrak Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere sert tepki

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı bilinen yeni partilere sert tepki gösterdi. Öztrak 'Yeni parti ile 17 yılın günahlarından arındıklarını zannediyorlar' dedi.

Türkiye'de siyaset sahnesi Abdullah Gül destekli Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimleri ile hareketli bir dönemden geçiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde basın mensuplarına konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Öztrak, AK Parti kurucular kurulundan istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve AK Parti'ye eleştirileri ile gündemden düşmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere tepki gösterdi.

'Günahları o kadar çok ki hangi birini sayalım'

Öztrak şunları söyledi;

14 Ağustos’ta AK Parti 18. kuruluş yıldönümünü kutladı. Bu partiye gönül vermiş yurttaşlarımızı kutluyoruz. Artık AK Parti’lilerin bir kısmının partilerini kambur olarak görmeye başladıkları anlatılıyor.

Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar.