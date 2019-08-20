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Tecrübeli yatırımcı Mark Mobius: Ne fiyattan olursa olsun altına yatırım yapın

Tecrübeli yatırımcı Mark Mobius: Ne fiyattan olursa olsun altına yatırım yapın

Tecrübeli yatırımcı Mark Mobius, son dönemdeki altını destekleyici açıklamalarına bir yenisini ekledi. Mobius, önde gelen merkez bankalarının para politikasında genişlemeye gitmesiyle altın alımının uzun vadede meyve vereceğini söyledi.

Franklin Templeton'da geçirdiği otuz yılın ardından geçen yıl Mobius Capital Partners LLP'yi kuran yatırımcı, Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakatta “altında uzun vadeli beklenti yukarı yönlü. Bunu söylememin nedeniyse para arzının yukarı yönlü olması. Açıkçası herhangi bir seviyeden altın almanız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Bu ay altın 6 yılın zirvesini gördü

Altın Fed ve diğer merkez bankalarından büyümeyi desteklemek amacıyla daha geniş politika beklentisinin etkisiyle bu ay altı yılın zirvesini gördü. ABD Hazine tahvili piyasasının ufukta resesyon göründüğünün sinyalini vermesiyle birlikte yatırımcılar altın destekli exchange traded fonlara (ETF) giriş yapıyor.

“Merkez bankalarının faizleri düşürme çabalarıyla birlikte çılgın gibi para basıyor olacaklar.” diyen Mobius, portföyün yüzde 10'unun fiziksel altına yatırılmasını tavsiye ediyor. Ünlü yatırımcı Salı günkü mülakatta altın için fiyat hedefine ilişkin bir bilgi vermedi.

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