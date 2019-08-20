Ankaralılar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji'den Ankara için kritik bir uyarı geldi. Meteoroloji başkentin batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.