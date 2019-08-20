HABER /  SPOR

Nagatomo'yu transfer etmek istiyorlar

Nagatomo'yu transfer etmek istiyorlar

İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'yu transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Fiorentina'nın transfer listesine girdi. İtalyan basınında yer alan haberde; teknik direktör Vincenzo Montella'nın yedek sol beki talebi üzerine arayışlara geçen Fiorentina yönetimi, hazırlık maçı sonrasında Galatasaray ile Nagatomo için temasa geçti.

2.9 MİLYON EURO'LUK SIKINTI
FFP anlaşması gereği transfer döneminde sattığı kadar transfer yapabilen ve şu ana kadar 2.9 milyon euro ekside bulunan Galatasaray, teklifin bu rakama ulaşması durumunda transferi daha ciddi şekilde düşünmeye başlayacak.

Fiorentina'nın bu transferi çok istemesi ve yeni takım sahibi Joe Barone'nin de iddialı bir takım kurma arzusu nedeniyle transferin kısa bir süre içerisinde netleşmesinin beklendiği yazıldı.

İTALYA TECRÜBESİ ÖNE ÇIKARIYOR
Yuto Nagatomo'nun İtalya tecrübesi ve istikrarlı performansı nedeniyle Fiorentina'nın as sol beki Cristiano Biraghi ile rekabeti ve kaliteyi artıracağı vurgusu yapıldı.

Galatasaray'ın Ocak 2018'de 1 milyon euro ücretle Inter'den kiralayıp Temmuz 2018'de 2.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Japon sol bek, Parçalı formayla çıktığı 43 resmi maçta 1 gol atıp 7 asist yaptı.

(Sporx)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Polonya Almanya’dan 850 milyar Dolar tazminat istiyor
Polonya Almanya’dan 850 milyar Dolar tazminat istiyor
İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama
İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama
Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi
Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi
Şanlıurfa'da 72 yaşındaki adamdan 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
Şanlıurfa'da 72 yaşındaki adamdan 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
CHP'li Faik Öztrak Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere sert tepki
CHP'li Faik Öztrak Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere sert tepki
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum atamalarına sert tepki gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayyum atamalarına sert tepki gösterdi
ÖNCEKİ HABERLER
Ankaralılar dikkat! Meteoroloji uyardı
Ankaralılar dikkat! Meteoroloji uyardı
Balıkesir'de dehşet saçan üvey torun yakalandı
Balıkesir'de dehşet saçan üvey torun yakalandı
Başakşehir, 2 transferi birden duyurdu
Başakşehir, 2 transferi birden duyurdu
ABD Başkanı Trump'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi
ABD Başkanı Trump'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi
"Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız etme ihtimali çok yüksek"
"Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız etme ihtimali çok yüksek"
Sosyete güzeli Eda Taşpınar ünlü olmadan önce bakın ne yapıyormuş
Sosyete güzeli Eda Taşpınar ünlü olmadan önce bakın ne yapıyormuş
Yorumlar