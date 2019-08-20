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Trump Rusya'nın G7'ye katılmasını istiyor

Anadolu Ajansı
Trump Rusya'nın G7'ye katılmasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın G7 grubuna dönmesinin uygun olacağını belirtti. Trump, "Rusya'nın da bu grubun (G7) içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yapacağı ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Rusya'yı tekrar G7'nin içine katarak, bu grubu G8 yapmak istediklerini söyleyen Trump, "Rusya'nın da bu grubun içinde olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Trump, Rusya'nın G8'den çıkarılması konusunda da eski ABD Başkanı Barack Obama'yı suçladı.

ABD Başkanı, geçen yıl haziranda da Rusya'yı gruba dahil etmenin G7 için kazanç olacağını söylemişti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle topluluktan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

Yeni Moskova büyükelçisi Sullivan olabilir

Öte yandan Trump, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ı getirmenin 'iyi bir seçim' olacağını söyledi.

New York Times gazetesi, Trump'ın Sullivian'ı söz konusu misyona aday göstereceğini yazmıştı.

Afganistan

ABD Başkanı Trump, Afganistan'da devam eden barış görüşmeleri hakkında da "Buradaki savaş 18 yıldır sürüyor, bu aptalca" ifadesini kullandı.

Afganistan konusunda tüm taraflarla görüştüklerini belirten Trump, "Şu ana kadar görüşmeler iyi gidiyor. İstersek buradaki savaşı 1 haftada bitiririm ama 10 milyon Afgan'ı öldürmek istemiyorum" dedi.

Trump, Afganistan'ın 'tehlikeli bir yer' olduğunu belirterek, 'gözlerini bölgeden ayırmayacaklarına' vurgu yaptı.

ABD Başkanı, ülkesinin Afganistan'dan tamamen çekilip çekilmeyeceğine ilişkin görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Keşmir

Trump, Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir sorununa da değinerek, "Keşmir çok karmaşık bir yer. Hindular ve Müslümanların birbiriyle çok iyi anlaştıklarını söyleyemem" yorumunu yaptı.

Hafta sonu Fransa'da Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile bir araya geleceği bilgisini paylaşan Trump, "Keşmir konusunda arabuluculuk için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. 

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