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Şanlıurfa'da 72 yaşındaki adamdan 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 72 yaşındaki adamdan 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Abdulkadir Çetinkaya (72), 8 yaşındaki kız çocuğuna evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çetinkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Ayran Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Abdulkadir Çetinkaya, komşusunun 8 yaşındaki kız çocuğuna, evde yalnız oldukları sırada cinsel istismarda bulundu. Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları, eve gelip, Çetinkaya ile yalnız olduğunu gördü. Çocuğun istismar olayını anlatması üzerine komşular, jandarmaya haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, gözaltına aldıkları Çetinkaya'yı, öfkeli mahallelinin arasından güçlükle araca bindirdi. Jandarmada sorgulanan Çetinkaya, 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Abdulkadir Çetinkaya, çıkarıldığı Birecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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