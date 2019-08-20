İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ'de görev yapan 50 kişinin iş akdi feshedildi. Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Sarıyer'de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten bilgi aldı.Bina hakkında önce raporların elde edilmesi gerektiğini, raporlar ortaya çıktıktan sonra daha net konuşabileceklerini ifade eden İmamoğlu, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de belediyenin bu konunun takipçisi olacağını ifade ederek, bütün hususlar olgunlaşmadan birtakım açıklamalar yapmanın doğru olmayacağını kaydetti.

"Geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili sorulan soruya, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum bunlarla ilgili açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız." ifadelerini kullandı.