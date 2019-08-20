Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un tabutunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu birlikte taşıdı.

Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Erdoğan ile Davutoğlu'nun tabutu birlikte taşıması ise cenazede dikkat çeken görüntü oldu.





Erdoğan sert çıkmıştı



AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasında gerginlik yaşanıyor. Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşmada yeni parti kuracağı konuşulan Davutoğlu hakkında 'Bedel ödeyecekler' ifadesini kullanmış, Davutoğlu buna cevaben, "Allahım bu boynu eğdirme. Allah bundan sonra da eğdirmesin. Kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların, tehdit edenlerin, bize 'bedel ödeyecekler' diyenlerin önünde de eğdirmesin. Biz bedelleri, dedelerimizin seferberliklerinden ödeye ödeye gelmiş bir nesiliz" demişti.