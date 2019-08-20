Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için son görev

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için son görev

Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Dursun için Sultan Ahmet Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için son görev - Sayfa 1

Haluk Dursun için Sultanahmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haluk Dursun'un "Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz" sözünü hatırlatarak, "Haluk Hoca hiç merak etme, biz de yedirtmeyeceğiz" dedi.

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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için son görev - Sayfa 2

Erdoğan, Dursun'un cenaze töreninde açıklama yaptı: "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk Hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu.

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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için son görev - Sayfa 3

''Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardı. Haluk Hoca hiç endişe etme. Dicle'nin kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek."

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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için son görev - Sayfa 4

Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun için mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde de anma töreni düzenlendi.

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