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Bir döneme damgasını vuran Matrix'in dördüncüsü çekilecek

Bir döneme damgasını vuran Matrix'in dördüncüsü çekilecek

Warner Bros, bir döneme damgasını vuran vuran Matrix filminin dördüncüsünün çekileceğini duyurdu. Başrollerde ise Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak.

Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak.

Devam filmi mi?

Matrix 4'ün doğrudan bir devam filmi olup olmadığı ise açıklanmadı. Warner Bros sadece filmin "Matrix dünyasında geçeceğini" duyurmakla yetindi.

Matrix 4'ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.

Matrix serisi

Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik" kavramı etrafında şekillenen Matrix serisinin ilk filmi 20 yıl önce çekilmişti. ABD'de bu ay filmin özel gösterimlerle yeniden vizyona girmesi planlanıyor. Matrix serisinin üçüncüsü olan "The Matrix Revolutions", 2003 yılında dünyada aynı saatte gösterime giren ilk film olmuştu. 3 film dünyada toplam 1 milyar 600 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti "Matrix Revolutions" filminin sonunda insanla makine arasındaki savaş hassas bir çözümle son bulmuştu.

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