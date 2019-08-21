Bir döneme damgasını vuran Matrix'in dördüncüsü çekilecek

Warner Bros, bir döneme damgasını vuran vuran Matrix filminin dördüncüsünün çekileceğini duyurdu. Başrollerde ise Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak.

Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak.

Devam filmi mi?

Matrix 4'ün doğrudan bir devam filmi olup olmadığı ise açıklanmadı. Warner Bros sadece filmin "Matrix dünyasında geçeceğini" duyurmakla yetindi.

Matrix 4'ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.