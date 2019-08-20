Cinsel ilişkiyi izlediği ifşa olmuştu! Oktar ve kediciğinin gizli geçitteki görüntüleri patladı
Adnan Oktar’ın örgüt mensuplarını toplu olarak ilişkiye zorladığı, bu anları izlediği ve bu esnada cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de suç örgütüne yönelik operasyondan dakikalar önce Kandilli'deki villasından kaçan Adnan Oktar ve kediciği Didem Ürer'in gizli geçitten kaçış görüntüleri patladı.
Oktar'ın örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamede, Oktar’ın örgüt mensuplarını toplu olarak ilişkiye zorladığı, bu anları izlediği ve bu esnada cinsel saldırılarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
İşkence yöntemleri, cinsel sapkınlık, taciz
İddianamede Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin "Turnike" adı verilen "cinsel işkence" ve "cinsel sömürü" sistemi, örgüt içerisinde uygulanan işkence yöntemleri, cinsel sapkınlık, taciz, röntgencilik hakkında detaylı bilgiler yer aldı.
Örgüt üyesiyle cinsel ilişkiye zorlama
Erkek örgüt üyelerinin örgüte 'sevgili' olarak getirdiği kız arkadaşlarını dini telkin, zorlama, görüntü ve fotoğraf ile şantaj etme yöntemlerini kullanarak örgütte "Kardeş" denilen onlarca erkek örgüt üyesiyle cinsel ilişkiye zorladıkları ifade edildi.
Adnan Oktar'a hazır hale getiriliyorlardı
Birlikte olduğu erkek sayısı arttıkça kişiliğinden ve karakterinden uzaklaşarak maddi manevi yok edilme safhasına gelen örgüt üyesi kadınların Adnan Oktar'a hazır hale getirildiği ve böylece örgüt liderinin cinsel tacizlerine karşı koyması engellendiği anlatıldı.