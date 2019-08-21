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Süleyman Soylu'dan Gül ve Davutoğlu çıkışı: Üzülüyorum

Süleyman Soylu'dan Gül ve Davutoğlu çıkışı: Üzülüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı kararıyla 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını eleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili "İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor"

Süleyman Soylu, "Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sayın Davutoğlu'nun ben de kabinesindeyim. İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum. Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Buna sadece üzülürüm"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Burada konuşulan şey terör. Elbette ki hukukun işlemesi ve demokrasinin korunması bizim temel sorumluluğumuzdur. PKK ile iltisaklı, terör bağlantılı birisinin tedbiren alındığı andan itibaren bir itiraz oluyorsa siyasal itirazdır. Buna sadece üzülürüm.

Gül ve Davutoğlu ne demişti?

Abdullah Gül kayyum kararıyla ilgili, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Davutoğlu ise, "demokratik sistemin ruhuna aykırı" olarak nitelediği karar için "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır" demişti.

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