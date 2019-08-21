Süleyman Soylu'dan Gül ve Davutoğlu çıkışı: Üzülüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı kararıyla 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını eleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili "İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor"

Süleyman Soylu, "Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sayın Davutoğlu'nun ben de kabinesindeyim. İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum. Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Buna sadece üzülürüm"

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Burada konuşulan şey terör. Elbette ki hukukun işlemesi ve demokrasinin korunması bizim temel sorumluluğumuzdur. PKK ile iltisaklı, terör bağlantılı birisinin tedbiren alındığı andan itibaren bir itiraz oluyorsa siyasal itirazdır. Buna sadece üzülürüm.