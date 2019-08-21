Kenti terketmeleri istenmişti! İstanbul Valiliği'nin Suriyelilere verdiği süre uzatılabilir

İstanbul Valiliği, ikameti İstanbul'da olmayan Suriyelilere kenti terk etmesi için 20 Ağustos'a kadar süre tanımıştı. Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davud verilen sürenin uzatılabileceğini açıkladı.

En geç Çarşamba akşamına dek bir açıklama beklediklerini ifade eden Davud, elindeki bilgilere göre Cumartesi gününden itibaren otobüslerin Suriyelilerin kayıtlı olduğu il ve ilçelere doğru yola çıkabileceğini dile getirdi.

3 ay uzatılabilir

Nihaî sürenin üç aya kadar uzayabileceğini vurgulayan Davud, ancak göç makamlarının İstanbul'dan gönderilecek Suriyelilerin işlemlerine yakında başlayacağını söyledi. Davud, hiçbir yerde kaydı olmayan Suriyelilerin ise farklı kentlere gönderileceği bilgisini verdi.

İstanbul'u terketmek istemeyen Suriyeliler

Başka il ve ilçelerde kayıtlı olan Suriyelilerin kayıtlı oldukları bölgelere gitmesinin şart olduğunu ifade eden Davud, İstanbul'u terk etmek istemeyen Suriyelilerin sorunlarla karşılaşacağını söyledi. Davud ancak çocukları devlet okullarında kayıtlı olanların, iş insanlarının ve yetimlerin İstanbul'dan ayrılması gerekmediğini de sözlerine ekledi.