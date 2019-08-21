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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni Ortadoğu önerisi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni Ortadoğu önerisi

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu'daki eski sorunların çözümü için yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye, Yemen, Libya ve İran'daki sorunlara ilişkin konuştu. Pompeo, eski sorunların çözümü için yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu savundu.
BM Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'daki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Pompeo, burada yaptığı konuşmada sık sık hedef aldığı İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin ihlallerini ve Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu gemileri listeledi.

"Yeni kargaşayı engellemek için yeterince vakit var"

İran'ı Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'da terör ve kargaşa yaratmakla suçlayan Pompeo, şunları söyledi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin Ekim 2020'de bitecek İran'a yönelik silah ambargosunu ve (İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını yakından izliyoruz. Tüm dünya da takip edebilir. Dışişleri Bakanlığının web sitesinde İran ile ilgili bölümde geri sayım yapan bir saatimiz var. İran'ın terör rejimini güçlendirme kapasitesini kısıtlamak için zaman daralıyor. Uluslararası toplumun İran serbest kaldığında yaratacağı yeni kargaşayı görmek ve bunu engellemek için yeterince vakti var."

"Yeni fikirlere ihtiyaç var"

Suriye, Yemen, Libya ve İran sorununun çözümü içinse Ortadoğu'da büyük bir iş birliği gerektiğini aktaran Pompeo, "Eski sorunların çözümü için yeni fikirlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

İran ile Suriye arasındaki petrol ticareti 

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Pompeo, İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen tankerle ilgili bir soruya ise ABD'nin İran'ın Suriye'ye petrol göndermesini engellemek için yaptırımlar çerçevesinde her türlü adımı atacağı yanıtını verdi.

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