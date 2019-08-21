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Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ten çok çarpıcı kayyum yorumu!

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ten çok çarpıcı kayyum yorumu!

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve hukukçu Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasını yorumladı.

Türk, HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili olarak "OHAL döneminde verilen bir yetki, olağan halde de kullanılmıştır" dedi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Türk, görevden almalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

Olağanüstü Hal için verilen yetki olağan halde de kullanılmıştır

“Görevden almaya ilişkin yasa maddesi, OHAL döneminde 674 sayılı KHK ile eklenmiş ve aynı dönemde 6738 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Böylece aslında Olağanüstü Hal için verilen yetki, bir suçlamaya dayandırılarak olağan halde de kullanılmıştır.''

31 Mart'tan önce de görevden alındılar

İktidarın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de HDP ve CHP'li belediye başkanlarının bir bölümünü görevden aldığını, AK Parti adayı olarak seçilmiş, memnun olmadığı belediye başkanlarını da istifa ettirdiğini söyleyen Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yerel yönetim seçimlerini anlamsız hale getirmektedir

“Şimdi muhalefet partileri açısından aynı uygulamalar, görevden alma şeklinde yeniden başladı. Seçilmiş başkanların görevlerinden uzaklaştırılmaları, yerel yönetim seçimlerini anlamsız hale getirmektedir. Seçmenlerin kullandıkları oyların da siyasi iktidarca iptal edilmesi anlamına gelen antidemokratik bir uygulamadır.”

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