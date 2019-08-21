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Bir ayın en yüksek seviyesi gören dolar yüksek seviyelerde seyrediyor

Bir ayın en yüksek seviyesi gören dolar yüksek seviyelerde seyrediyor

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi sonrası yükselişini dün de sürdüren Dolar, 5.75 seviyesini test etti. Dolar/TL güne 5.73 seviyesinde başladı.

Dolar/TL Merkez Bankası'nın kredi büyümesini teşvik eden zorunlu karşılık (ZK) adımı ve artan jeopolitik endişelerle yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 5.75'i test etti. TL'deki değer kaybı tahvil bono getirilerine de yükseliş olarak yansıdı.

Bir ayın en yüksek seviyesi

TL'nin dün dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1'i aşarken, benzer ülke para birimlerinde yüzde 1.5 değer kaybı ile yüzde 0.5 değer kazancı yaşanıyor.

Önceki gün 5.5950 seviyesinde işlem gören dolar/TL Merkez Bankası kararı sonrası 5.6585'e kadar yükseldi. Dün de  yükselişini sürdüren dolar/TL yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 5.75'i test etti.

Dolarda son durum

21 Ağustos günü dolar 5.7301, euro ise 6.3637 TL'den güne başladı. 

Brent petrol fiyatı 60 doların üzerine çıkarken spot altın 1503 dolar, gram altın 277 TL seviyesinde.

Merkez Bankası açıklaması

TCMB önceki gün ZK oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri/nemaları TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendiren yeni bir sisteme geçtiğini açıklamıştı.

TCMB açıklamasına göre, yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor. Bu, 20 milyar TL'nin üzerinde bir likiditenin ilk etapta kamu bankaları aracılığıyla piyasaya sağlanacağı anlamına da geliyor.

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