Nagehan Alçı'nın kayyum sorusuna Süleyman Soylu'dan yanıt! Bu tahrik edici bir soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında Nagehan Alçı'nın kayyumla ilgili sorusu üzerine gülerek “Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor” yanıtını verdi.

Habertürk’te Didem Arslan’ın programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı. Nagehan Alçı'nın kendisinden önceki bakanların kayyum atamamasına ilişkin sorusuna gülerek yanıt veren Bakan Soylu, 'Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor' ifadelerini kullandı.

Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor

Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyum atanmasıyla ilgili Nagehan Alçı’nın “Daha önceki AK Parti hükümetlerinin İçişleri Bakanları Sn. Efkan Ala, Sn. Muammer Güler döneminde hiç kayyum atanmadı. Yani siz onların bu konuya yeterince duyarlı olmadığını mı düşünüyorsunuz?” diye sorması üzerine Bakan Soylu gülerek, “Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor” yanıtını verdi.

Her dönemin kendine ait bir iklimi vardır

Soylu, açıklamasının devamında "Her dönemin kendine ait bir iklimi vardır. Biz S-400'ü bundan 10 sene önce alamazdık. Ancak bu dönemde alabilirdik. Biz birçok meseleyle uğraşırken bazı şeyleri yapabilme kabiliyetinde olamıyoruz. Bu bir imkan meselesidir" ifadelerini kullandı.