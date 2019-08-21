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HDP'li başkanlar neden şimdi alındı? Selvi çok tartışılacak kulisi patlattı

HDP'li başkanlar neden şimdi alındı? Selvi çok tartışılacak kulisi patlattı

Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı yazısında kayyım atanmasının sürpriz bir karar olmadığını belirterek bir yetkilinin “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle karar gecikti” dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, İçişleri Bakanlığı kararıyla Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasını değerlendirdi.

Selvi, "Belli ki İçişleri Bakanlığı’nda hazırlık daha önceden yapılmış" ifadelerini kullandı.

"Bugünler için hazırlık mı yapıldı?"

Selvi yazısında, "Madem belediye başkanlığından alınacak kadar terör suçlularıydı, bunların seçimlere girmesine niye izin verildi' sorusu oluyor. Hadi şeytanın avukatlığını yapayım. Tam aksine, bunların görevden alınacak kadar suçları olduğu biliniyordu, o nedenle ses çıkarılmadı, bugünler için hazırlık mı yapıldı? Bir anlamda devlet pusuya mı yattı?" ifadelerini kullandı.

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