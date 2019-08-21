Abdurrahman Dilipak'tan beklenmeyen uyarı: Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil

Dünyadaki dijital dönüşüme dikkat çekerek AK Parti'yi geç kalmakla eleştiren Abdurrahman Dilipak, "Birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit'te "Doğru karar" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dijital devrim konusunda Ankara’yı sağırlaştıran her kimse, en fazla kötülüğü yapan onlar" diyen Dilipak, ülkenin teknolojik gelişmelerden uzak kalmasının, maliyetlerde artışa yol açtığını ve gizli bilgilerin yabancıların eline geçtiğini savundu.

"2025'te dijital devrim olacak"

Türkiye'nin dışa bağımlılığının artarak müdahalelere açık hale geldiğini iddia eden Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 2025'te bir dijital devrim olacağını ancak Türkiye'yi yönetenlerin bu devrim konusunda bir farkındalığı olmadığını söyledi.

"Uçak ya da ses hızıyla yetişemezsiniz"

Dilipak şöyle devam etti: Geç kaldık. Atı alan Üsküdar’ı geçti biz hâlâ “yaya” olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Öte yandan; tüketici performansı olarak “lider ülke” durumundayız! Rusya’dan S400’lerin pazarlığını yapıyoruz, öte yandan Rusya sesten 9 kat daha hızlı hipersonik kıtalararası füzeleri test ediyor.

Saniyede 300.000 km hızla hareket eden bir sistemin ardından, uçak ya da ses hızıyla yetişemezsiniz.

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