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Apple'ın kredi kartı ABD'de hizmete girdi

Apple'ın kredi kartı ABD'de hizmete girdi

Teknoloji devi Apple dün itibarıyla Apple Card'ı kullanıcıların hizmetine sundu. Firmadan yapılan açıklamada karttan herhangi bir işlem ücreti alınmadığı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, geçen haftalarda bazı müşterilerine sunduğu yeni kredi kartı Apple Card´ı salı günü ABD´deki bütün Apple kullanıcılarının hizmetine sundu.

Apple´dan yapılan açıklamada, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ile ortak geliştirilen karta kullanıcıların iPhone´larında yer alan Wallet uygulaması üzerinden başvurabildiği belirtildi ve şu değerlendirme yer aldı:

İşlem ücreti yok

"Sadelik, şeffaflık ve kişisel gizlilik temelinde oluşturulan Apple Card´ın herhangi bir işlem ücreti yok, kullanıcıları daha az faiz kullanmaya teşvik ediyor, harcamaların rahatça anlaşılmasına olanak sağlıyor ve yeni bir düzeyde kişisel gizlilik ve güvenlik imkanı sunuyor."

Şirketten daha önce yapılan açıklamada kartın yıllık harcı veya işlem ücreti bulunmadığı belirtilmiş ve kullanıcıların Apple üzerinden yaptıkları alışverişlerinde yüzde 3.0, Apple Pay kullanarak yaptıkları alışverişlerinde yüzde 2.0 ve diğer alışverişlerinde de yüzde 1.0 indirimden faydalanabildikleri vurgulanmıştı.

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