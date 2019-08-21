Cumhurbaşkanlığı kabinesi Külliye'de toplanıyor! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de toplanacak. Masadaki önemli konular ise şöyle; belediyelere kayyum atanması, orman yangınları ve güvenli bölge

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum görevlendirmeleri görevlendirmeleri görüşülecek.

Orman yangınları

Haftasonundan itibaren İzmir ve Muğla'da devam eden orman yangınları kabinenin gündemine gelecek. Yangın söndürme uçaklarının durumu da görüşülecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kabineyi bilgilendirmesi beklenirken, yangının yarattığı tahribat ve tahribatın giderilmesi yönünde atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

Güvenli bölge de masada

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge de görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kabineye bilgi vereceği belirtiliyor. Diğer yandan ABD ile yapılan toplantılar da değerlendirilecek.