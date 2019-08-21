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Şanlıurfa Eyyübiye'de canlı bombanın yakalandığı anbean görüntüler

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde üzerinde canlı bomba düzeneği olan PKK'lı terörist, 8 Ağustos'ta polis tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.

Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.

Anbean kameralara yansıdı

Teröristin yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği öğrenildi.

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