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Memur zammını belirleyecek hakem heyetinde kimler var işte isimleri

Memur zammını belirleyecek hakem heyetinde kimler var işte isimleri

Memur zammı pazarlığında hükümet ile sendikalar anlaşamadığı için top artık hakem heyetinde. Peki 2020 -2021 memur ve memur emeklisi zammını belirleyecek heyette kimler var...

Memur zammını belirleyecek olan hakem heyeti 10 kişiden oluşuyor. Heyete Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlık yapacak. Heyette Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök’ün yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan belirlenen birer bürokrat yer alıyor.

Heyette yer alan 4 akademisyenden 2’si Kamu İşveren Heyeti tarafından belirlenirken diğer 2 isim ise kamu görevlileri tarafından belirlendi.

Kamu İşveren Heyeti, tercihini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca’dan yana kullandı. Heyetteki isimlerden Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istemesiyle gündeme gelmişti. Kamu Görevlileri Heyeti ise Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş’ü heyette yer alacak isim olarak seçti. 

Hakem heyeti ne yapacak?
Hükümet ile sendikalar için belirlenen anlaşma süresinin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Bu sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Hakem Kuruluna başvurması gerekiyor. Başvuruyla devreye girecek Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

Memur zammı ne zaman açıklanacak?
Toplu sözleşme için hakem heyetine başvuru süresi 3 gün. Haliyle 24 Haziran'da itibaren zam için son kararı verecek olan hakem heyeti çalışmalarına başlayacak. Yönetmelik hükümlerine göre hakem kurulunun 5 gün içinde kararı vermesi gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını en geç 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak.

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