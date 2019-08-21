Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Pazarlık bitti işte zammın tarihi

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Peki bundan sonra ne olacak memur zammı ne zaman açıklanacak? Hükümetin son zam teklifi ve sendikaların isteği ne? İşte Memur zammı görüşmelerinde son durum: