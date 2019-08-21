Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Pazarlık bitti işte zammın tarihi
Memurlar ve memur emeklilerinin 2020 - 2021 zammına ilişkin hükümet ile konfederasyon arasındaki pazarlıklar bitti. Memurlar ile hükümet anlaşamadan masadan kalktılar, şimdi ne olacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte gelişmeler:
Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Peki bundan sonra ne olacak memur zammı ne zaman açıklanacak? Hükümetin son zam teklifi ve sendikaların isteği ne? İşte Memur zammı görüşmelerinde son durum:
Hükümet ile memurlar anlaşamadı
Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.
Şimdi ne olacak?
Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Bu sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Hakem Kuruluna başvurması gerekiyor. Başvuruyla devreye girecek Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.
Hakem heyetinde kimler var?
10 kişiden oluşan ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlık yapacağı hakem heyetinde Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök’ün yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan belirlenen birer bürokrat yer alıyor.