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Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın reçeteye yazdığı talimat herkesi duygulandırdı

Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın reçeteye yazdığı talimat herkesi duygulandırdı

AFYONKARAHİSAR Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın reçeteye yazdığı talimat okuyana duygu dolu anlar yaşatıyor.

Opr. Dr. Gökhan Saçkan’ın şehit anneleriyle ilgili, personele yönelik olarak yazdığı reçete herkesi ağlattı.

"Şehit anası başvurursa önce ellerini öpün"

Saçkan yazdığı reçetede şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli arkadaşlarım, Afyonkarahisar’daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavi sürecinde dua alın. O hepimizin nasibidir.

Reçete en çok paylaşılan ve takdir toplayan paylaşımlardan oldu.

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